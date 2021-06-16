馬主「遨遊」系陣營程氏家族上季憑「遨遊戰士」及「遨遊之星」共取三捷，牠們曾於去年4月5日沙田日馬包辦第七口孖寶，讓馬主名利雙收。

然而，今季「遨遊」系暫仍無頭馬見面，成績欠佳。

其中，「遨遊千里」及「遨遊之星」分別曾以馬頸位及短馬頭位之微屈居亞軍及季軍，殊不夠運。

沙田馬場昨早（15日）完成三組試閘，「遨遊之星」當時在女見習學員袁幸堯胯下，一放到底勝出第一組泥地1200米試閘，表現不俗。

「遨遊之星」如今減至39分，已可在第五班角逐，本身曾在四班賽取得兩捷，目前形勢必然有利。

7月1日沙田日馬將有五班田草1200米進行，此駒至今兩冠一亞一季均在同程錄得，性能可見一斑，未來動向值得關注。

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