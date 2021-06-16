日本賽馬界近年越來越多「騎二代」，而且成績亦十分出色，可謂青出於藍。

其中一併老牌名將橫山典弘，大家應該都非常熟悉，其代表馬是「樸素無華」（已退役）。

有其父必有其子，橫山典弘的幼子橫山武史今年大放光芒，夥拍三歲新星「樂透心」先攻下皐月賞（2000米一級賽），再於日本打吡（2400米一級賽）僅敗跑第二。

不過，原來橫山武史有一個哥哥橫山和生，成績絕對不差過弟弟。

橫山和生同樣在日本關東策騎出賽，今年成績更進一步，暫時以38場頭馬位居關東騎師榜第二名，只落後榜首吉田隼人七場頭馬，絕對有力問鼎關東冠軍騎師。

橫山和生剛周日（13日）於北海道札幌馬場，還憑「哥連榮顯」勝出他在中央競馬會的第200場頭馬，成就更上一層樓。

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