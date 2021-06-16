今屆日本寶塚紀念賽（2200米一級賽）將於6月27日星期日在阪神競馬場舉行，共有15駒報名參戰。

擂台躉相信都是應屆杜拜司馬經典賽（2400米一級賽）亞軍「創世駒」，這匹日本名雌於上場司馬經典賽只是僅負於全球第二高評分的頭馬「萬勝飛」，而壓倒翌仗征港贏出女皇盃（2000米一級賽）的「唯獨愛你」，前駒實力可見一斑。

幕後亦在司馬經典賽後表示，寶塚紀念賽及法國凱旋門大賽都是「創世駒」未來目標。

不過，「創世駒」最佳拍檔北村友一早前墮馬受重傷，需要長期休養，此駒將改由李慕華執韁。

李慕華與「創世駒」馬主週日賽馬團體合作愉快，最近就憑後者「速度大師」攻下NHK一哩賽（1600米一級賽）。

其餘報名馬包括有應屆大阪盃（2000米一級賽）冠、亞軍「麗冠花環」和「魔族紳士」、分級賽常客「機伶金花」和「神業」、上屆菊花賞（3000米一級賽）亞軍「大哲學家」等，陣容鼎盛。

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