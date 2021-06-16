大摩在澳洲又贏馬啦！他在今日（16日）於東奔馬場第二場所派出的Jumbo Goal，在前香港冠軍騎師霍達胯下勝出一場1110米賽事。

Jumbo Goal馬主為陳永光先生，在港曾擁有「大進」和「上進」（均已退役）等賽駒，現在則和家人養有一匹「方進」。

馬主陳先生賽後非常開心，並大讚大摩和兒子喬治摩亞買馬和練馬實力超卓，此外亦感激大摩妻子Fifi一直照顧愛駒。

大摩表示希望Jumbo Goal能贏多幾場，有足夠的評分以自購馬身份來港服役。

至於大摩和喬治亦替陳先生買了一匹名為Jumbo Legend的賽駒，下季將以自購新馬來港。

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