周日（20日）沙田賽事，田泰安出足十場，部份馬匹抽檔不俗。

田泰安在九場轉彎賽事，抽內檔之座騎包括第一場「合夥贛勁」（2檔）、第六場「機械戰士」（2檔）、第七場「勝得精彩」（1檔）、第八場「都柏名駒」（4檔）及第九場「勁力勇士」（4檔）。

其中「勝得精彩」季內曾由田泰安勝出，今次人馬故劍重逢，值得重視。

至於全日唯一一場直路賽，編在第三場舉行，田泰安座騎「星際精英」排1檔起步，形勢較差。

田泰安周日座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 合夥贛勁 2

二 牛精輝煌 10

三 星際精英 1

四 劍在九天 8

五 樂益善 10

六 機械戰士 2

七 勝得精彩 1

八 都柏名駒 4

九 勁力勇士 4

十 百勝名駒 9

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