下周三（23日）谷草將重新上演九場夜賽，並以C跑道作賽，頭場開跑時間為晚上6時45分。

相關馬匹報名已於今午（17日）公佈，全晚最高班賽事為二班1650米，但出馬不滿額，屆時只有十駒參戰。

全組最高分是羅富全馬房之「逍遙自在」，將負133磅上陣。

而全晚最低班是第五班1200米，除了十二匹正選外，還有十九匹後備馬。

各匹正選馬之中，「有苗頭」（24分）及「活力爆發」（22分）評分低過25分之安全線，需要搶分護級。

騎師方面，巫顯東及波健士停賽。各項特別彩池均沒有多寶。

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