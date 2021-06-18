本周日（20日）舉行季內最後兩場分級賽，分別是第七場1400米三級賽精英盃及第五場1800米三級賽精英碟。

目前在練馬師榜領先之方嘉柏，在兩場賽事各有兩駒列陣，而且全屬剛上名馬，其中「達心星」及「時時有餘」皆由莫雷拉操刀，有力替馬房揚威壓軸分級賽。

翻查紀錄，今季方嘉柏與莫雷拉四次於分級賽列陣，取得一冠兩亞一季未失三甲，「達心星」及「時時有餘」計配搭肯定有心染想指大賽。

第七場「達心星」今季八次上陣均由莫雷拉操刀，先後五勝頭馬，前仗更攻下打吡大賽。

上仗復出於1600米三級賽獅子山錦標取得連捷，莫雷拉對上五季列陣精英盃取得兩冠及亞季殿各一，有力憑此駒再問鼎錦標。

另外，第五場「時時有餘」上仗回配莫雷拉角逐一級賽遮打盃入Q，人馬至今合作四次獲一勝三位全上名。

方廐對上兩季在精英碟分別憑「跳出香港」及「與龍共舞」贏馬，且看能否憑「時時有餘」取得三連霸。

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