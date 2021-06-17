英國皇家雅士谷賽期第五天（19日），將會有整個賽期最後一項一級賽1200米鑽禧錦標上演。

有近績或級數的賽駒不少，好像「星光俠」、「流連夢境」、「塞爾河谷」等，不過從較低班次進軍到一級賽的「如日中天」亦不能忽視。

現年五歲的「如日中天」於5月首度挑戰分級賽，在約克的約克公爵錦標（1200米二級賽）中緊隨「星光俠」過終點。

此場表現令牠的練馬師郗國思，對「如日中天」展現的進步和鬥志甚有信心，令他甚至一度考慮讓此駒參加兩場皇家雅士谷賽事。

郗國思說：「假如剛週二的場地不太快，我們或已讓『如日中天』競逐皇席錦標，然後進軍鑽禧錦標，但最終我們決定等到本週六才讓牠上陣。」

「牠的鬥心十分頑強，而且看來神采飛揚，已為今仗準備就緒。」

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