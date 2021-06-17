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嚴氏夫婦只此一駒 方嘉柏話氣管唔出血就掂 「度身訂做」升班冧莊

10分鐘前
度身訂做上賽在何澤堯胯下，後上贏田草1800米開齋。

近兩次賽事分別有「和氣生財」、「赤馬雄風」、「天火同人」及「八仟師」贏完升班再出取得連捷。

周日（20日）「度身訂做」正是同類分子，不妨追多次。

這匹方廐五歲英國自購馬，上仗初跑田草1800米即後來居上，影相氣走「君臨大地」爆冷取得本身在港首捷。

「度身訂做」馬主為前騎師嚴顯強太太蔡曼恩，之前她養過「菠蘿油」、「炸魚薯條」、「歌聲飛揚」等駒。

嚴顯強賽後指出「度身訂做」曾兩次氣管有很多血，因此上仗對愛駒的信心不算太大。

方嘉柏則謂只要馬兒跑來暢順，氣管不再出血，便可交出應有水準。

周日「度身訂做」加程跑田草2000米，以本身上仗取勝姿態計，此程應可勝任，可期再下一城。

另外，「理想回報」昨日（16日）宣佈退役，嚴顯強本身沒有其他賽駒，嚴氏夫婦暫時只有「度身訂做」可用，周日更加不會留手。

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方嘉柏度身訂做嚴顯強
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