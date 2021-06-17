上次（13日）沙田日賽是季內倒數第九戰，結果有四匹自購新馬旗開得勝，反映新馬在現階段上陣，即使不是質素勝人，也至少體力佔先。

該四匹頭馬包括「加州星球」、「風火戰駒」、「一定讚」及「燈胆友」，另外「中華盛景」以自購馬身份在港初出亦入Q。

周日（20日）再有一批生力軍出道，值得優先留意。

呂健威馬房「獵狐者威」出自歐洲一哩馬王「李伯大夢」，該駒曾勝1600米女皇伊利沙伯二世錦標、1600米薩塞克斯錦標、2100米朱德望國際錦標，屬有長力之輩。

至於其母親Veronica Hall出自Volksraad，兩勝1200及1400米。

「獵狐者威」這匹三歲自購新馬在新西蘭由Steven Cole訓練，試閘一次贏三馬位。

此駒在港及從化試過五次閘不上名，但正是與「燈胆友」同父系，所以亦有能力在港一出即勝。

霍利時馬房「綠登」在南非由塞奇訓練，九戰兩冠兩亞三季，贏出1200米未勝馬賽及1800米三級賽。

「綠登」亦曾在南非三冠王次關一級賽1800米南非經典賽跑第二，以及於1600米二級賽豪登堅尼跑第三。

其父Gimmethegreenlight六勝1000至1600米，包括一級賽1600米皇后碟。

「綠登」同母妹妹AnythingGoes乃一級賽1600泰威利錦標冠軍，其血統真的可算不俗。

此駒在港試過一次閘雖落第，但本身進度其實不錯，周日以二班1400米作為來港後第一擊，仍有機會先聲奪人。

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