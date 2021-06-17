現時香港有三位巴西裔騎師在陣，包括莫雷拉、波健士及馬雅。

莫雷拉獲發下季全季牌照，波健士及馬雅各獲來季半季牌照。

莫雷拉早已成為香港最吃香騎師，個人亦曾連續三季榮登香港冠軍騎師寶座（14至15、15至16及16至17年度馬季）。

今季莫雷拉已取得141Win，目前領先潘頓24場頭馬（截至6月13日賽後），重奪冠軍騎師殊榮，應該沒有懸念。

至於莫雷拉同鄉波健士及馬雅來港發展未算太順利，前者早前策騎沈廐「美活人生」犯天條，被重罰停賽九日，直到6月27日星期一才可復出。

馬雅來港初期曾快速奪得四Win，惟他自於4月28日策騎「蒲俠超得」跑第三以來，近61駒全部三甲不入，成績差得緊要。

波健士與馬雅在今季餘下時間，都一定要盡力爭取成績，否則下季更難立足，更遑論向馬會爭取續牌長期駐港。

除上述兩位外籍騎師外，兩位本地薑黃皓楠及黃俊同樣前路難行，兩人被牌委會早前公佈被列入觀察名單內，來季必須提升表現，否則不一定繼續有牌。

黃皓楠隨即打爭氣波，在剛周日（13日）田戰憑「天賜寶」勝出個人今季第二場頭馬，有助提升士氣。

至於黃俊季內仍未開齋，累積跑過五場第二，他自己知自己事，必出盡全力爭取在煞科前打破悶局，以回應馬會對自己作出的行動。

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