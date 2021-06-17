資深馬主「綠色」系陣營李榮翰與李嘉俊父子一向支持方嘉柏，前者名下「綠色有運」及「綠色時代」季內各曾一捷。

至於李嘉俊個人名下「綠色勇駿」今季屢拼未逞，早前還因傷退役。

猶幸李嘉俊聯同蔡敬業與鄭加文引入的澳洲自購馬「佐治勇駒」，質素新有進步，周日（20日）角逐三班田草1400米，可助前者敲響今季勝鼓。

「佐治勇駒」上仗作久休三個多月後復出，在何澤堯胯下後上入Q，走勢亮麗。

雖然這匹三歲馬今仗增程跑1400米，但本身有同母兄長Jarhead在澳洲贏至1800米，可以預期「佐治勇駒」應任1400米有餘。

方嘉柏在周日田戰共有12駒列陣，爭勝決心不言而喻，「佐治勇駒」勢成一大主力。

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