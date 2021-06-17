馬會一向非常關愛洋人騎師，小米何以有此看法？因為單以波健士與馬雅的成績與品行而論，他們竟然順利獲發下一季半季牌照。波健士尚算有21場頭馬，而且停賽九天還未超越「12天停賽即無牌」的傳說，所以下季有半年仍在情理之中。反而馬雅自客串之來，只得四場頭馬，對上一次已經是四月八日的「紅酒之寶」。

馬雅已有兩個月未能交出頭馬，加上支持度亦見普通。看見上周日（13日）753場次「月球」的騎法，不禁要問，這位挾着兩屆澳門冠軍的騎師，為甚麼發揮會如此拙劣？分韁不似分韁、打鞭不似打鞭，連平衡都好像有問題，整個感覺猶如小米扮戴圖理，超級四不象。

本來馬會邀請這類外籍騎師回來，理應是要衝擊香港馬壇，可惜這類水貨騎師，與說明書不符，不知等到何日才會入局。或許等到入局之時，馬迷經已損失萬兩。

最頂癮的是他會霸住個位，使一些下游騎師缺乏機會力爭上游，甚至連基本策騎費也賺不到！香港馬圈之奇特，有時超乎各位想像。

撰文：小米

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199