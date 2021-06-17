韋達在港多年，昔日從騎時與不少馬主建立良好關係，因此當韋達掛靴從練後，這班馬主亦樂於提供名下馬匹由其訓練。

「洋洋」系當年曾養高班馬「鵬力洋洋」在港六捷，另亦有「喜樂洋洋」兩捷及「威力洋洋」未跑便退役。

自前兩駒於2014年退役後，馬主家族一直都未再有馬在港上陣。

事隔七年，「洋洋」系終於有新力軍「歡樂洋洋」出賽，並交由韋達訓練，造就兩方再度合作。

韋達當年曾騎過同主的「鵬力洋洋」共五次，獲一冠一亞兩季，成績極好。

「歡樂洋洋」將於周日（20日）在港初試啼聲，出戰第四場四班1200米，並將由韋達徒弟周俊樂策騎。

此駒來港後已經試過四次大閘，埋門功夫亦見十分積極。

加上韋達初出馬成績不俗，兼且父系「忠誠漢子」剛剛亦已有「包裝長勝」一出即贏，相信「歡樂洋洋」有力為馬主帶來久違的頭馬。

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