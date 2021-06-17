馬會日前公佈新一輪中籤馬主名單，「合夥」系共中四支籤，主理人劉軾瑄勢在香港馬圈大展拳腳。

劉軾瑄近年才開始養馬，目前以個人及合夥人名義，合共持有「合夥年代」、「合夥雄心」和周日（20日）出賽的「合夥贛勁」。

如今「合夥」系中了自購新馬籤，加上合夥精英團體和合夥赤驥團體，亦各自抽中自購馬籤，「合夥」系未來賽駒陣容自比目前更強大。

至於「合夥贛勁」上季四戰全跑雙位數名次，轉眼間已降至第五班作賽。

此駒前仗出戰四班谷草1200米，臨場是6.3倍半冷門，閘前還進一步落到4.7倍變大熱門，跌幅為25%，最終姍姍來遲跑第五。

「合夥贛勁」上賽再成大熱門，雖進步至首度入Q，但仍未能開齋，周日惟有加把勁了！

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