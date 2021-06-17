英國皇家雅士谷賽期共分五天進行，當中第五日賽事（19日）將有1200米一級賽鑽禧錦標上演，焦點或落在有可能為練馬師韋嘉帶來首項一級賽冠軍的「星光俠」身上。

「星光俠」至今五戰四勝，包括上仗作季內首戰，在約克較快的場地上攻下一場二級賽。

練馬師韋嘉表示，非常滿意馬匹在該熱身戰的表現。

「我們本以為牠需要藉該仗提升狀態，但牠最終以上佳走勢掄元。牠該仗表現令人振奮，今仗勢必成為爭標分子。」

眾所周知，英國的天氣變幻莫測，而這幾天或有機會下雨，韋嘉指出「星光俠」需要較為乾快的場地才合發揮。

「夏季乾快的好快地最合『星光俠』腳法，快地有利牠施展加速力。牠去年在雅士谷角逐英國冠軍短途錦標的表現令人失望，但該仗場地狀況軟慢，不足為據。」

假如屆時天氣正常，對「星光俠」的爭勝機會將大大提升。

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