公司騎師巴度被馬會指控於6月6日沙田日賽第六場四班泥地一哩，策騎文家良馬房「機緣巧俠」的方式，違反賽例第99（2）及（6）條即俗稱的天條。最終經過今晨（17日）在跑馬地馬場研訊室進行的新一輪研訊後，他被競賽小組判罰停賽五天，由6月27日星期日開始生效，直至7月15日星期四才可再次出賽。

另外，巴度被罰款24萬元，以代替停賽多四個賽馬日（合共九個香港賽馬日）。

今個馬季將於7月14日煞科，換言之巴度跑罷6月26日星期六沙田日馬後，將提早歇暑。

小組在上次（11日）押後研訊中，已對巴度提出兩項指控，詳情如下：

（1）他自接近300米處起直至跑過200米處時未有力策「機緣巧俠」，而他當時本可在合理而又可容許的情況下以必要的力度及決心力策該駒。

（2）由於他自接近300米處起直至跑過200米處時未有以必要的力度及決心力策「機緣巧俠」，因而未有採取一切合理而又可容許的措施，確保給予該駒十足爭勝機會或取得最佳名次。

小組當時運用賽例第99（2）及（6）條，指控他作為「機緣巧俠」在上述賽事中的騎師，未有於整場賽事中採取一切合理而又可容許的措施，確保給予「機緣巧俠」十足爭勝機會或取得最佳名次。

小組當日隨即將研訊押後至另訂日期及時間繼續進行，以讓巴度回應是否承認指控。

結果巴度在今早研訊中承認指控，小組隨之給他定罪並量刑，罰則就是停賽五日及罰款24萬元。

今次是巴度在港策騎以來，首度犯天條而被判罰，過去他多次被罰停賽及或罰款，都是基於陣上不小心策騎而已。

季內僅餘八個賽馬日，巴度跑罷下周六（26日）沙田日馬開始停賽五天，剛好覆蓋季內最後五次賽事。

在這情況下，這位已獲發來季全季公司騎師牌照的31歲法國人，於下周末賽後，季內將不能再上陣。

馬會首席受薪董事祁禮謙發出相關通告如下：

競賽董事小組今日完成了有關騎師巴度於6月6日星期日沙田賽馬日在中策騎「機緣巧俠」的方式之研訊。

小組於6月11日將研訊押後，當時巴度被指控違反香港賽馬會賽事規例第99(2)及(6)條。有關指控的詳情先前已作公佈。

巴度今天承認6月11日公佈的指控。小組在聽取有關處罰的陳詞後，決定適當的處罰為巴度於2020/2021年度馬季最後五個賽馬日停賽。

因此，巴度將由6月27日星期日開始停賽，直至7月15日星期四才可再次出賽。此外，巴度被罰款二十四萬元，以代替停賽多四個賽馬日（合共九個香港賽馬日）。

小組接納了「機緣巧俠」的練馬師文家良，以及馬主新劍俠團體成員陳穎沁女士於研訊期間呈交的證供。

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