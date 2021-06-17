郭能早前因行為不當被董事罰停牌至季終，因此他在4月5日策騎「高大威猛」揚威二級賽主席錦標一役，一度被視為其在港告別戰。

不過隨後他上訴得直獲減刑一半，並在5月30日復出。

沙田馬場周日（20日）舉行十場草地日馬，「高大威猛」將與郭能故劍重逢，角逐第七場三級賽精英盃。

今晨（17日）六點半左右，姚本輝響機坪睇住郭能上馬，策騎佢旗下禮拜日戰馬「高大威猛」在熱身圈踱步。

隨後姚本輝又跟馬匹到烽火台地下，手持望遠鏡觀察馬匹大圈跑道操練走勢，並且親自打錶計時，全朝最近緊張呢隻馬，禮拜日絕對有能力爭奪三級賽冠軍。

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