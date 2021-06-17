季初成績平平的徐雨石，踏入季尾階段終於發威，在最近三次賽事均有馬贏，其中一次更加連中三元。

周日（20日）賽事徐廐共派七駒上陣，其中第三場「飛馬輝煌」及第八場「運來福星」均有王牌在身，估計會是馬房出擊重心。

翻查紀錄，近三次賽事徐廐皆有王牌馬勝出，而且總數五駒全部非冠即亞，今戰替「飛馬輝煌」及「運來福星」打王牌必有圖謀。

「飛馬輝煌」今季轉投徐廐後已跑五次，兩度入位而未勝，近兩仗在三班仍跑入接近的第五名取得獎金。

今仗重返四班上陣立即出王牌，報跑一戰即入Q之田草1000米，有望取得轉倉後首捷。

另外，「運來福星」自從流鼻血後三次上陣，取得一冠一季一殿佳績，反映幕後部署此馬逢出必拼，今次打王牌再來，必定會趁勇再求功。

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