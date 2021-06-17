連續兩季七戰七捷的「金鎗六十」，自然篤定當選馬王；「最受歡迎馬匹」獎，也非「金鎗六十」莫屬；相信也可兼得「最佳一哩馬」和「最佳中距離馬」兩獎。

一哩固不消說，季內三項2000米G1，香港盃和女皇盃都為日本代表所奪，剩下的香港金盃贏的是「金鎗六十」，不選「金鎗六十」也沒有甚麼馬好選了。

所以在「冠軍人馬獎」，「金鎗六十」必獨攬四個獎項；「最佳長途馬」獎，則屬遮打盃冠軍「勇戰神駒」囊中之物。

全季只有三場2400米賽事，皇太后紀念盃不外G3，香港瓶盟主是岳伯仁的「業界巨頭」，這個獎不頒給遮打盃得主，還能頒給誰？

「最佳短途馬」獎則沒那麼肯定，捧了百週年紀念短途盃的「旺蝦王」和捧了主席短途獎的「福逸」都有機會。

「福逸」勝在贏了四場，頭馬次數較多；「旺蝦王」勝在除了G1的百週年紀念短途盃，還多添了G2馬會短途錦標的勝仗。

由我來選，我選「旺蝦王」，但估計當選的將是「福逸」。

當年評委選了全季四戰四捷，但只贏了主席短途獎一場G1的「天下為攻」，而不選全季七戰皆分級賽得了三冠三亞的香港短途錦標盟主「紅衣醒神」，便知評委的標準跟我大相逕庭了。

撰文：余伯樂

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199