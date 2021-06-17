有關公司騎師巴度再被押後硏訊「機緣巧俠」（文廐）騎法，馬會競賽小組於今早（17日）9時在跑馬地馬場研訊室開始進行。

主角巴度今晨一如上次（11日）押後硏訊時，預早到達跑馬地馬場研訊室外等候，身穿筆挺西裝架上墨鏡的他，一直神態自若。

小組在上次硏訊後發公佈，指當研訊重開時，便會讓巴度回應是否承認指控。

巴度被小組指控違反賽例第99（2）及（6）條，事緣他作為「機緣巧俠」的騎師未有採取一切合理而又可行的措施，以確保座騎被給予十足爭勝機會，或爭取最佳名次。

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