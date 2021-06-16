星期日（20日）沙田草地日馬上演季內最後一輪分級賽，當中包含1400米精英盃及1800米精英碟，這兩項G3合共有21駒參與競逐。

本地騎師今期以潘明輝最架勢，分策呂廐「錶之未來」及沈廐「勇猛神駒」爭奪精英盃及精英碟，個人可望繼贏取百週年紀念銀瓶（「龍鼓飛揚」）及皇太后盃（「勇猛神駒」）後，季內第三度攻下三級賽。

其師兄蔡明紹及黎海榮分別策騎高廐「大籐王」及羅廐「精神威」，依次列陣精英盃及精英碟。

然而他們再受關注也不及小師弟周俊樂，須知這位21歲見習騎師獲策沈廐「幸福掌聲」問鼎精英碟，標誌個人在港首戰分級賽。

馬會規定見習騎師升格至減五磅後，可以參加分級賽，惟不會獲得讓磅。

在這情況下，精英碟將是師承韋達的周俊樂在港初次不獲讓磅地策騎出賽，以跟一眾資深騎師同場較量。

周俊樂公認越戰越勇兼越跑越進步，本身騎姿也越來越似韋達，是名師出高徒的最新寫照。

他季內已獲48Win，落後在告東尼獎領先的師兄何澤堯六Win，未嘗不可後來居上奪魁。

周日倘以見習騎師身份捧走精英碟，更會是馬圈一時佳話。

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