今週是英國皇家雅士谷賽期，不少星級佳駟或新星都鋒芒四射，當中包括剛在聖詹姆士皇宮錦標（1600米一級賽）贏馬的「詩情綻放」。

這匹出自父系「黎明路向」的子嗣可以說是越戰越勇，而香港有一匹同父馬亦靜待在本周日（20日）的沙田賽事重開勝門。

出戰第一場五班1600米的葉廐「會展達人」，來港至今跑過二十次只贏過一場頭馬，其餘十九次連位置都沒有，但唯一贏馬路程正正就是跑田草1600米。

「會展達人」自季初贏馬後，一直沒有表現，評分亦從54分大幅下調至38分，得以降至五班作賽。

上賽後馬房安排馬匹上從化操練，並進行多課快跳，功夫比起之前明顯積極得多。

今仗首落五班，葉楚航立即安排「會展達人」馬上回師贏馬路程並重配贏馬拍檔梁家俊，相信會有截然不同的表現。

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