季尾賽事天晴地快，馬會普遍掛牌好地至快地，縱使偶爾有驟雨，惟因沙田及跑馬地的草地跑道的疏水速度甚快，故對場地狀況影響不大。

近期有不少草地賽事的班際甚至全港紀錄被刷新，以5月16日沙田日馬為例，「八仟師」、「同有友」、「佳運財」及「傳盛」分別改寫四班1200米、四班1000米、二班1400米及二班1000米紀錄時間，後駒更成為直路賽全港跑得最快之馬。

谷草夜馬同樣出現相同情況，「種福者」在5月26日刷新了五班1200米班際紀錄、「舞士精神」（已取消登記）則締造了谷草1000米場地紀錄、「電訊巴打」及「莎皇者」則先後改寫1650米的全港紀錄。

值得一提，除公認實力超班的「佳運財」外，上述賽駒均是採取主動跑法制勝。

其中，「八仟師」、「傳盛」、「電訊巴打」、「舞士精神」及「種福者」都是一放到底，可見季尾草地賽跑得快好世界，留得太後很難後來居上。

沙田馬場周日（20日）舉行十場草地日馬，當中不乏近期狀態良好的放頭馬，值得多加留意。

其中，角逐1800米三級賽精英碟的五歲灰馬「精神威」，上仗挑戰難度角逐皇太后紀念盃，最終僅以馬頸位之差不敵頭馬「勇猛神駒」跑第三，表現已很出色。

羅富全轄下「精神威」一向忠心準繩，加上前速有足夠保證，今場憑藉負113磅的優勢，未嘗不可一放而回。

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