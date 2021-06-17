韋達近期頻頻搏殺得手，周日（20日）「勁力十足」上仗終點前看似已被「勝賢」追過，不過經過影相裁決後，「勁力十足」以鼻位之先勝出，完成季內三捷。

韋達賽後表示，「勁力十足」末段與「勝賢」鬥得難分難解，好彩獲得幸運之神眷顧。

韋達指出「勁力十足」本身很大步，在巴度胯下守在前面位置，順着自己步韻跑來最舒服，因此可以發揮出應有水準。

「勁力十足」目前只有三歲，仍然很年輕，暫會主攻田草1400米，將來全熟後可扳至1600米，所以周日仍有力取得季內第四勝。

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