英國皇家雅士谷賽期最後一天（19日）將會上演鑽禧錦標（1200米一級賽），由於屆時或有機會有雨，焦點馬「星光俠」可能因此被削弱爭勝機會，而2019及2020兩屆亞軍「流連夢境」或成最大得益者。

這匹現年已屆七歲的「未來夢想」子嗣向來場地性能廣泛，而天雨影響對「流連夢境」相信會更為有利，皆因牠曾在變化地有過很好成績。

司徒德爵士對當日狀況完全沒有擔心，並認為「流連夢境」今場爭勝機會甚為樂觀。

他說：「兩次（2019及2020兩屆鑽禧錦標）都只差一點點就能取勝，希望今仗能扭轉乾坤。」

「馬兒看來身心狀態俱佳，相信牠能再度交出好表現。我想不到有任何理由牠不能發揮出過往水準。」

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