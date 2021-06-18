應屆打吡盟主「達心星」上仗出戰三級賽1600米獅子山錦標，力壓「健康愉快」取得連捷。

周日（20日）牠將出戰另一場三級賽第七場的精英盃，進一步縮程跑1400米，莫雷拉認為馬兒足以勝任。

莫雷拉說︰「『達心星』今場的對手，無疑比上場更強勁，牠將要面對新的挑戰。」

「不過話分兩頭說，以牠目前的評分，可選擇的賽事並不多，難免要與一眾高分馬對疊。」

「但在我心目中，『達心星』是一匹上乘的良駒，我對牠的實力投以信心的一票。」

「方嘉柏讓牠培養出新鮮感，周日進一步縮程跑1400米，我認為牠也合適。」

「牠服役以來，給予我的感覺是適應力很強，表現很專業，只要今場跑出應有水準，可望交出季內第六W。」

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