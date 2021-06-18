馬圈乃紙醉金迷、金錢掛帥之地，騎練合則來、不合則去，這天（18日）輪到「新境界」（姚本輝馬房）轉投文家良旗下。

四歲英國自購馬「新境界」出自「黃銅公子」，來港前在英國六戰三勝，來港後插70分起步，去年底出賽一仗包尾大敗，其後被驗出右前球節骨受傷，至今未再上陣。

上周四（10日）此駒試從化閘包尾而回，翌日隨即被安排運返香港，至今退役轉換環境，且看能否馬如其名，達至「新境界」。

同日姚廐另有「正陽清風」告別綠茵場，現時馬房尚有62匹兵力。

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