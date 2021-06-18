近兩屆精英盃賽日，姚本輝俱成功起孖，特別喜歡在同日大搏殺，前季頭馬是2.9倍「機智神駒」和1.2倍「遨遊戰士」，上季頭馬是4.5倍「旌暉」和1,8倍「寶成智勝」。

周日（20日）田戰姚本輝共出八駒，當中第六場「機械戰士」和第七場「高大威猛」皆路合態勇，馬房有望延續精英盃日勝纜。

第六場四班1600米「機械戰士」，前仗在同程只負於「超速」屈居亞軍，後駒升上三班輕鬆連捷，反映賽事水準高。

改配田泰安可省起後勁，已屆交代時候。

第七場國際三級賽1400米精英盃「高大威猛」，十戰同程獲六勝四位，路程拿手。

前仗配郭能贏過國際二級賽主席錦標，今次人馬故劍重逢，捧盃呼聲高。

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