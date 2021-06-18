潘頓在精英盃賽日連勝八季，合共取得14W，而近三季均至少贏兩W，搏殺特別得心應手。

周日（20日）田戰，潘頓騎足十場，相信又可大開殺戒。

第八場三班1200米，羅富全馬房之「快快有」，前仗初跑同程曾勒避照樣衝贏，難度甚高。

「快快有」上仗被捧成2.4倍大熱門，雖然潘頓告知獸醫，此駒曾兩度咳嗽，但獸醫認為牠適宜出賽，結果跑包尾大敗。

賽後「快快有」被驗出氣管內有很多痰，馬迷因此怨聲載道。

上季「好好學習」、「開心人生」和「君達星」均為熱門馬，前兩駒賽前驗出口部有傷，後駒則衝閘快跑了逾百米才收停。

獸醫全部認為適宜出賽，結果三駒無一勝出，但翌仗再出則悉數贏馬，可謂沉冤得雪。

「快快有」上周五（11日）由潘頓親試大閘跟跑第四，走來從容不迫，既然已掃走健康陰影，質高馬可重現真身，取得季內第三W。

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