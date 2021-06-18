列陣周日（20日）第十場三班1600米的賀廐「馬爾代夫」在港出賽表現準繩，至今十二戰只得初出一役跑第六，其餘全部有獎金，共得兩冠一亞兩季四殿兩第五。

其中此駒與潘頓最為合拍，六戰獲冠亞季各一，另有兩次第四及一次第五。

不過「馬爾代夫」自季初轉戰谷草時，因為直路經常出現驚閃問題，而導致多次錯失贏馬機會，亦出現了不少驚險鏡頭。

三仗前賀賢決定讓「馬爾代夫」回師田草，結果成績能夠維持之餘，驚閃問題亦有助大幅改善，最近三仗已經共得冠亞殿各一。

而上仗馬匹初上三班用上潘頓跑田草1600米，直路見潘頓取位十分用心，最後只以頸位不敵頭馬「心中有馬」而壓倒「保羅承傳」。

蓋「心中有馬」再出仍入Q，而「保羅承傳」其後亦獲亞殿各一，該場水準可謂十分不俗，亦證明「馬爾代夫」居三班甚有能力。

今次「馬爾代夫」原裝配搭再跑同程，有力取得三班首捷。

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