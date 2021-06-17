巴度被馬會指控於6月6日沙田賽事，策騎文家良馬房「機緣巧俠」的方式，違反賽例第99（2）及（6）條。

結果巴度被罰停賽五天，由6月27日星期日開始生效，直至7月15日星期四才可再次出賽，並罰款24萬元，以代替停賽多四個賽馬日（合共九個香港賽馬日）。

巴度在今季餘下三次賽事，肯定悉力以赴爭取頭馬。

周日（20日）巴度將策九駒出賽，其中在第七場1400米國際三級賽精英盃，他將夥拍「健康愉快」出戰。

「健康愉快」近四戰均由巴度上陣，最高成就是勝出1800米香港經典盃。

上仗「健康愉快」出戰1600米獅子山錦標，僅以短馬頭位不敵「達心星」，屈居第二。

今次巴度繼續夥拍「健康愉快」上陣，在受讓「達心星」四磅下，絕對有力反先。

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