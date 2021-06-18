昨天（17日）在日本園田競馬場出現了一單騎師「蝦碌」事件，最終令到該騎師被重罰。

事件發生在當地舉行日馬期間，跑到第七場時，今年才出道的見習生大山龍太郎策騎馬匹Johannes Boy出戰泥地1870米，由於馬場規模較細，這項途程共要經過兩次終點。

Johannes Boy一出閘就被大山龍太郎猛烈催策領放，一度帶離馬群多達十個馬位以上，只見第一次入直路彎時鞍上人經已不停打鞭，過第一次終點後大山龍太郎更以為自己勝出賽事，所以就隨即收慢馬匹。

豈料後方馬群越追越近，而且看得出其他騎師仍在推騎馬匹，此時大山龍太郎才驚覺自己搞錯路程連忙重新催策座騎，但馬匹此時已再無餘力，最後大敗以回。

賽後大山龍太郎承認自己以為這場賽事是跑820米（與1870米賽事同一起步點），才導致此項失誤。

最終園田賽馬會決定重罰大山龍太郎停賽20個當地賽馬日，直至8月4日才能再次出賽，而其師傅練馬師坂本和也亦被判罰沒收兩個賽日的獎金。

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