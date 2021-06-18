周日（20日）戲肉之一、第五場1800米三級賽精英碟，擂台躉必屬方嘉柏之「川河尊駒」。

雖然賽績上顯示，潘頓在港策「川河尊駒」一次落敗，但其實潘頓在海外曾夥拍此駒三次，包括兩勝新加坡克蘭芝一哩賽及於與今仗同程之杜拜草地大賽負於「杏目」得第六，故此頗為合拍。

雖然今仗須負頂磅上陣，但畢竟是去年冠軍一哩賽盟主，而且競賽生涯長期硬撼「美麗傳承」（已退役）、「金鎗六十」及「美麗大師」（已退役）等不同時代的一哩王者，今仗對手減弱，有望重振雄風。

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