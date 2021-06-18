季尾階段，減磅較多的見習生經常佔得甜頭，其中韋達馬房見習生周俊樂在近四戰皆有馬贏，共獲六Win。

當中「八心之威」、「天火同人」、「運利多」及「超能力」均出自師傅韋達馬房，此對師徒今戰（20日）合作馬仍不乏實力份子，有機會有添進賬。

機會最高首推第十場「勁力十足」，前仗初戴面箍即在周俊樂胯下一放到底，大勝對手三身位。

上仗升上三班改配巴度更順利取得連捷，跑第二之蹄下敗將「勝賢」再出立即贏馬補中，反映水準甚高。

今次回配周俊樂，負磅與上仗勝時一樣，當起馬有力再下一城。

另外，韋廐近五戰皆有王牌馬上名，今戰替第四場「歡樂洋洋」及第一場「勝出魅力」出王牌。

其中「勝出魅力」今季兩度於四班賽跑第四，目前在五班且負磅不重，肯定具競爭力，未交代馬鬥志不用懷疑。

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