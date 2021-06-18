皇家雅士谷賽期在本周二（15日）起舉行，有不少港人馬主派馬參與這項盛事，不過他們皆無功而還。

其中，「幸運」系掌舵人梁啟徽名下「幸運奪標」角逐雅士谷錦標，然而在騎師駱愛敦胯下只能跑入第16名，未能助馬主揚威英國。

不過，梁啟徽名下「戰鬥英雄」（方廐）將會角逐周日（20日）第三場四班1000米，屆時有望讓馬主揚威沙田馬場。

「戰鬥英雄」今季六戰四班賽五度入圍，其中三次配外籍大師傅獲冠亞季各一，今次回配莫雷拉屬有利條件。

這匹四歲馬今季角逐三班直路賽，夥拍楊明綸爆126倍大冷門後上跑入季軍，可見此駒路程性能良好。

如今「戰鬥英雄」獲雷神垂青，早前這對騎練組合曾憑「帆哥兒」勝出同班同程賽事，且看前駒能否藉此摘下今季第二捷。

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