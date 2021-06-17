新西蘭著名騎師華道爾早前因為在一場賽事後，拒絕向賽會提供尿液樣本，因而被判罰停賽22個月。

而這位騎師不單只拒絕合作，其後更涉及一單恐嚇事件，令到他再受更嚴厲處分。

據當地媒體報道，華道爾在去年12月先在其社交媒體向一位競賽董事發表冒犯性言論，之後更致電給該董事，揚言會殺害他。

鑒於事件屬刑事罪行，新西蘭執法部門已起訴華道爾恐嚇罪，而有關賽會亦宣佈暫停華道爾的騎師牌照長達十年，直至2030年方可重新申請牌照。

不過今次已經並非華道爾首次違犯騎師紀律條例，早於2006及2009年，他亦兩度被新西蘭賽會指控他行為不當而罰停賽，今次的事件相信極大可能會使他的騎師生涯劃上句號。

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