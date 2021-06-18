馬會這天（18日）公佈有四駒退役，另有何良馬房「開心財星」被取消登記。

退役的四駒為「為善聚樂」（鄭俊偉馬房）、「正陽清風」（姚本輝馬房）、「奮鬥揚威」（何良馬房）及「寶石神駒」（沈集成馬房），當中名氣較大的為六歲馬「正陽清風」。

這匹五捷馬於上季交出3W，協助廐主首度成為冠軍練馬師，惟今季九仗最叻第八，表現顯著退步。

七歲的「為善聚樂」已兩年半不勝，季內曾錄得三次上名，包括上周三（9日）在谷草長途跑第三，但賽後被減一分至21分，距離26分的護級線五分，如今提早退役無可厚非。

六歲馬「奮鬥揚威」來港七戰不獲獎金，今季更未曾出賽，過去傷患不斷，曾經兩度流鼻血；至於「寶石神駒」乃三歲巴西自購馬，於今年3月26日才到埗，周三（16日）仍有操練，今晨卻無預警退役除名。

至於今晨操練時倒下的「開心財星」在港12戰不入前四名，連同廐侶「奮鬥揚威」退下火線，何良一日失去兩駒，現時養馬僅26匹，成為全港規模最小的馬房。

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