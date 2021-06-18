經過周中皇家雅士谷賽期之後，星期日（20日）繼續於沙田馬場舉行十場草地賽事，將採用全闊A跑道。

另外要留意的是當日亦會上演季內最後兩場分級賽，包括第五場精英碟及第七場精英盃。

先講第七場跑1400米的精英盃，近三季A跑道進行過91場1400米賽事，大熱門取得22次勝利，比率為24%，看來這路程對於熱門馬未算太過有利。

暫時估計，應屆香港打吡及獅子山錦標冠軍「達心星」（方廐）很有可能成為大熱門，且看這匹四歲新星能否克服不利數據。

第五場精英碟路程為1800米，近三季A跑道進行過17次1800米賽事，當中五次由大熱門勝出，比率為29%，數字亦不算太高。

方嘉柏馬房「川河尊駒」縱使負133磅，不過回配贏馬拍檔潘頓壓陣，加上級數佔優下，相信會成為今場大熱門，且看能否替此駒敲響今季勝鼓。

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