「幸福」系馬主黃凱汶今季全力支持沈集成，早前將名下「幸福人民」及「幸福笑容」先後離開呂廐轉投沈廐，連同其兒子黃俊銘在內的「幸福友善」，現時此系五駒全數交由這位華籍練馬師訓練。

然而，「幸福」系今季仍然未能打破齋缽，表現難免令幕後失望。

周日（20日）沙田馬場第五場舉行1800米三級賽精英碟，「幸福掌聲」休息逾兩個月後復出，鞍上人為當紅見習騎師周俊樂。

「幸福掌聲」貴為去年打吡亞軍，其後表現卻連番遠遜預期，季內六戰皆未嘗跑入三甲。

有見及此，沈集成賽前初次安排「幸福掌聲」回到從化訓練，給予馬兒足夠新鮮感，加上初配旺人周俊樂，有權重拾勝軌。

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