上月舉行的三級賽獅子山錦標中分列冠、亞軍的「達心星」和「健康愉快」，將於周日第七場三級賽1400米精英盃同場較量，勢必成為焦點所在。

「健康愉快」的練馬師羅富全認為，暫時很難斷定哪一駒機會佔上風，一切要看臨場際遇。

羅富全說：「『健康愉快』上場與打吡盟主『達心星』鬥得叮噹馬頭，前駒終點前才鬥輸飲恨第二名，其實牠的表現已經很好，我十分滿意了，始終『達心星』是應屆打吡冠軍。」

「今仗這兩駒在精英盃中再次交鋒，我認為勝負要看臨場騎師的發揮及際遇。」

「健康愉快」對上一場頭馬是在1800米取得，周日有第五場1800米精英碟不報名，反而跑1400米精英盃，究竟原因何在？

羅富全說：「我認為『 健康愉快』目前跑1400米至1600米最正宗，牠在1800米所贏的一場，都是靠有利形勢偷襲得來。」

「此馬走來均速步大，乃前置型馬，希望屆時形勢有利，跑出應有水準。」

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