徐雨石在季尾攻勢連珠爆發，繼上周中（9日）夜賽連中三元後，剛戰（13日）又憑「天賜寶」爆出20倍冷門，表現出色。

周日（20日）賽事徐廐陣容依然不俗，其中報跑第三場四班1000米的「飛馬輝煌」，自從加盟徐廐後經常有接近演出，今次回師沙田作賽，承接馬房旺勢，有望取得轉倉後首捷。

徐雨石說：「『飛馬輝煌』近期抽到的檔位多數欠理想，尤其上仗跑谷中1200米，排在大外檔起步完全影響發揮，因此敗陣未可太過介懷。」

「此駒以往曾於直路賽跑第二，加上此程較容易取位，避免擠阻，所以決定取1000米而捨1200米，希望會為馬兒帶來更佳爭勝機會。」

「『飛馬輝煌』狀態一直保持良好，今次回降四班作賽，形勢更有利，期望可以交出好成績。」

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