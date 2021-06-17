今晚 （17日）將會上演英國皇家雅士谷賽期第三日賽事，主題賽事雅士谷金盃的焦點，當然落在高仕登馬房「弦樂器」能否追平由岳伯仁訓練的「詩人作家」，當年四連勝的紀錄。

而岳伯仁陣營亦會派出五駒列陣，全力阻止前駒追平廐侶紀錄。

岳伯仁本身會出三駒，分別是「士兵之歌」、「聖雅之路」及「蛇紋石」，至於其子岳本賢及岳品賢亦分別派出「加班費」及「日光天子」上陣。

岳氏家族合共派五駒中，以上屆打吡冠軍「蛇紋石」最值得留意，因為此駒今仗才首次配莫雅上陣，而且過往以正常場地表現較佳，今次重遇正常場地，有權見真章。

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