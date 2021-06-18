蘇保羅今季已勝出23場頭馬，早已不愁上岸問題。

周日（20日）沙田賽事，蘇保羅派出六駒上陣，其中一匹最受注意馬匹是第二場四班2000米之「龍戰士」。

「龍戰士」是來自英國之自購馬，此駒貫徹北半球馬較慢熱之特性，首兩季十一戰全敗。

「龍戰士」適應水土後，今季演出漸入佳境，今年二月及三月各勝一場，贏馬路程均為田草2000米。

蘇保羅部署「龍戰士」出擊有路捉，不但賽績單跳，而且兩次贏馬鞍上人均為梁家俊，至於落敗兩場分別配波健士及賀銘年。

今次「龍戰士」重配梁家俊，並回師田草2000米勝途，賽前曾試兩課大閘，看來出擊目標相當明顯。

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