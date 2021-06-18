周日（20日）田戰在A跑道角逐，相信又係莫雷拉Show Time，須知2021年騎者四度列陣同一賽道，例有馬贏共獲九W。

其中包括一次起孖及兩次中三元，最近一次5月23日A欄賽事，更獲三冠一亞一季做埋騎師王，搏殺特別得心應手。

雷神今期共騎足十場，第二場「樂盈盈」及第八場「大紅蜂」皆具惡氣，可助騎者延續A欄強勢。

第二場四班2000米「樂盈盈」（告東尼馬房），上仗配黃皓楠跑同程，慢閘也可由包尾追上得第二，造出全場最快拉士，後勁犀利，改配雷神補中機會大。

第八場三班1200米「大紅蜂」（方嘉柏馬房），在港四戰獲三冠一亞，質素深不可測，仍留在三班着數，有力再下一城。

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