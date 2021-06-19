今個皇家雅士谷賽期焦點滿佈，除了有明星馬「海上宮殿」及「心之所慕」贏馬，還有一些具爭議性的事件出現。

事件發生在第二日賽期（16日）的肯辛頓宮錦標（1598米讓賽），由蘇兆輝策騎的高多芬陣營馬匹「極美」，在閘門打口時蓋在馬頭的布仍未被移走，加上馬匹有少許挨閘問題，令到「極美」沒有出閘。

直到過了幾秒，矇頭布才被取走，馬匹隨後緩緩躍出，但此時已經失地太多，最後馬匹沒有參與角逐賽事。

賽後當地馬會立即進行研訊，討論「極美」是否應被視為出賽馬匹，大部分馬迷都認為是由於司閘員及相關工作人員的失誤才導致事件發生，因此應該宣佈「極美」並非出賽馬匹。

而在當地重播片段中亦聽到，蘇兆輝曾多次呼叫工作人員及司閘員要求他們稍等，因為馬匹的矇頭布未被移走，以及馬匹仍未穩定下來。

但閘門隨即打開，令蘇兆輝在賽後亦表示十分憤怒，認為司閘員及工作人員並未有留意當時情況。

最後當地馬會宣佈「極美」為出賽馬匹，令不少人都感到驚訝。

而事件發生的翌日，賽會因應判決所引起的爭議向大眾解畫，表示雖然當時工作人員有失誤，但根據賽事條例H(6)，競賽小組只有在閘廂出現故障，或者馬匹沒有鞍上人這兩個情況下，才有權宣佈馬匹為非出賽馬匹。

而賽會對於這件事的解釋，繼續引起當地馬迷的熱烈討論。

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