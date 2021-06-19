下周三（23日）谷草九場賽事，波健士及巫顯東停賽。

第二班1650米：「喜駿駒」上場配賀銘年跑第六名，今仗易配潘頓，人馬曾合作交出頭馬。

「勝利威龍」上場在黃皓楠胯下跑第二，今場帥權落入田泰安手中。

「好鬥心」上場由馬雅跑第四名，今場改配巴度上陣。

第三班1200米（第一組）：「魅影揚飛」及「聲勢」的騎師配搭互調，「魅影揚飛」上場配班德禮得第二名，今場由莫雷拉接手。

「聲勢」上場配莫雷拉跑包尾，賽後雷神被問話，今次換上班德禮。

「天祿」上場配黃俊得第七名，今場易配潘頓。

第三班1200米（第二組）：「高明駿將」上場配何澤堯跑第二名，今場換上田泰安。何澤堯棄新勝馬「蝦餃燒賣」而騎「捷報」，前駒易配史卓豐爭連捷。

第三班1650米：「天駟」上場配薛恩跑第七名，今場由潘頓接手。

第四班1000米：「包裝得勝」上場配黃皓楠得第三名，今場由潘頓接手。

第四班1650米：「湛江最醒」在黎海榮胯下跑第五名，今仗易配莫雷拉。

第五班1200米：「活力爆發」現時只評22分，轉入方廐未嘗贏馬交代，今場由莫雷拉操刀，力求救馬。

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