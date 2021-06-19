周日（20日）從化兵數量不少，當中有兩駒值得作為參考。

第二場四班2000米，告東尼馬房之「樂盈盈」，雖然是五班頭馬，但近兩仗回升四班，演出相當耀眼。

尤以剛戰配黃皓楠跑第二，頭馬「大有心得」是連捷馬，賽績水準不俗。

「樂盈盈」賽後運往從化受訓，並連番試快工夫，備戰積極，今次強配莫雷拉壓陣，有望增添頭馬。

第十場三班1400米，賀賢馬房之「馬爾代夫」，季內成績非常好，十戰獲兩冠一亞兩季三殿兩第五，全收獎金。

「馬爾代夫」剛戰由潘頓跑完第二後，首次運往從化吸收靈氣，在當地逗留個多月，曾在登山跑道練氣及試草地大閘。

「馬爾代夫」今戰繼續由潘頓壓陣，有望繼續交出好成績。

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