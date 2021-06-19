《玄機解馬》第三季第42集，將在周六（19日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》播出。

今集犀利啦，我哋請到國際巨星Soko（和泉素行）上節目做嘉賓！身兼主持、演員、模特兒、YouTuber、KOL於一身嘅Soko，係少數喺香港發展嘅日本人，對兩地文化非常有認識，而且仲講得一口流利廣東話！

觀眾對佢印象最深刻嘅，或者係佢原創嘅吉祥物「魚蛋太郎」，佢認為魚蛋係香港嘅特色，好希望大家以魚蛋為榮。

作為一個日本人，先後喺台灣、香港等地飄泊，少啲膽色都唔掂，到底喺佢離開日本嘅25年間，佢經歷過咩大小事？畀佢揀多次，佢會點樣選擇？

Soko又係出名玩得癲嘅Artist，碧霞老師想幫佢點相，點知畀佢反將一軍，搞到碧霞老師花容失色，爆笑場口你咪錯過！

另外《碧霞解卦》環節中，老師會同大家卜卦，睇吓周日（20日）嘅賽事利熱門定易爆冷，仲會卜吓馬圈最焦點嘅熱話！

咁豐富嘅內容，記得要留意今集《玄機解馬》！碧霞老師再會提供周日沙田賽事心水馬。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199