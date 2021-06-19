馬會早前為配合政府谷針打疫苗，已率先主動向員工送上打針有薪假期，不過效果就好似麻麻哋。

據悉馬會近期出埋信畀員工，話佢哋如果唔打針，可能會被扣花紅，傳媒向馬會查詢呢件事就不獲回應。

事實上，員工打唔打疫苗應是個人意願，現時員工連基本人權選擇都沒有了，只可說一句「鬼叫你窮」，冇錢自然要揸頸就命。

講真吖，打疫苗是每個人的選擇甚至責任，就算你唔迫人，佢哋都可能會自己走去打，不過用硬招就隨時弄巧反拙，令人反感。

計我話，若然馬會全面實行打了針後有錢派，相信就有唔少員工去打，因為現時餐飲部員工只要打了疫苗，就有5,000或2,000元津貼，呢招一定好過扣花紅囉！

撰文：關志彬

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